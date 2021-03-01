Erdoğan: "Tüm partiler başta olmak üzere, sözü olan herkesi yeni ve sivil anayasa hazırlanması sürecinde yapıcı anlayışla yer almaya davet ediyoruz."
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Erdoğan: "Tüm partiler başta olmak üzere, sözü olan herkesi yeni ve sivil anayasa hazırlanması sürecinde yapıcı anlayışla yer almaya davet ediyoruz."

01.03.2021 20:05 | Son Güncelleme: 01.03.2021 20:05
Erdoğan:

Erdoğan: "Tüm partiler başta olmak üzere, sözü olan herkesi yeni ve sivil anayasa hazırlanması sürecinde yapıcı anlayışla yer almaya davet ediyoruz.

Erdoğan: "Tüm partiler başta olmak üzere, sözü olan herkesi yeni ve sivil anayasa hazırlanması sürecinde yapıcı anlayışla yer almaya davet ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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