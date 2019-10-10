Erdoğan: "Tüm NATO ülkesi olanlara sesleniyorum, başta Amerika: Biz Türkiye'yiz ve biz bir NATO...
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Erdoğan: "Tüm NATO ülkesi olanlara sesleniyorum, başta Amerika: Biz Türkiye'yiz ve biz bir NATO...

Erdoğan: "Tüm NATO ülkesi olanlara sesleniyorum, başta Amerika: Biz Türkiye'yiz ve biz bir NATO üyesi ülkeyiz.

10.10.2019 13:38
Erdoğan:

Erdoğan: "Tüm NATO ülkesi olanlara sesleniyorum, başta Amerika: Biz Türkiye'yiz ve biz bir NATO üyesi ülkeyiz. 5'inci maddeyi gayet iyi biliyorlar. Bu terör örgütleri NATO üyesi olan Türkiye'ye saldırırken siz buna bir defa sessiz kalamazsınız, buna hakkınız yok."

Kaynak: AA
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