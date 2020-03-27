Erdoğan: "Tüm illerde valiliklerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak alınan tedbirlerin... Erdoğan: "Tüm illerde valiliklerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak alınan tedbirlerin takibi yapılacak, gerektiğinde o şehre mahsus ilave tedbirler de yine buradan kararlaştırılacaktır.

Erdoğan: "Tüm illerde valiliklerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak alınan tedbirlerin takibi yapılacak, gerektiğinde o şehre mahsus ilave tedbirler de yine buradan kararlaştırılacaktır." Kaynak: AA