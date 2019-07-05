Erdoğan: "TSK'ya bir daha ne FETÖ'nün ne de başka herhangi bir cuntacı, darbeci zihniyetin sirayet...
Erdoğan: "TSK'ya bir daha ne FETÖ'nün ne de başka herhangi bir cuntacı, darbeci zihniyetin sirayet etmemesi için yeni eğitim sistemini geliştirerek sürdürmekte kararlıyız."
Erdoğan: "TSK'ya bir daha ne FETÖ'nün ne de başka herhangi bir cuntacı, darbeci zihniyetin sirayet etmemesi için yeni eğitim sistemini geliştirerek sürdürmekte kararlıyız."
Kaynak: AA
İmamoğlu'na "Canımı veririm size bilgileri vermem" diyen İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı görevden alındı
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