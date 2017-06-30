Erdoğan, Trump'tan Sonra Putin ile Telefonla Görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Suriye ve buradan Türkiye'yi tehdit eden teröristlerle ilgili çok kritik iki görüşme gerçekleştirdi.

Önce Trump ile görüşen Erdoğan, daha sonra Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin ile uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

SURİYE KONUSU ELE ALINDI

Görüşmede Suriye'deki son durumun ele alındığı bildirildi. Kremlin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Temmuz ayının başında Rusya, Türkiye ve İran'ın önderliğinde Astana'da düzenlenen Suriye müzakerelerinin sonuçları dikkate alınarak Suriye krizinin kilit konuları görüşülmeye devam edildi" denildi.

Açıklamada ayrıca, yakın zamanda yeniden temaslarda bulunulması konusunda anlaşıldığı aktarıldı.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEKLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki görüşmede, iki liderin Suriye meselesinin çözümüne yönelik iş birliğinin önemine dikkat çekerek, Astana görüşmelerine değindikleri, ayrıca Hamburg'ta 7-8 Temmuz'da yapılacak G-20 Zirvesi'nde yüz yüze bir görüşme yapma konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.

RUSYA, AFRİN'DE YPG'YE DESTEĞİ KESTİ

Rusya, Afrin'deki PYD/YPG'li teröristlere verdiği desteği kısa süre önce kesmiş, Türkiye'de bu bölgeden gelen tehditlere son 10 gündür yoğun top atışıyla karşılık vermeye başlamıştı.

TRUMP'LA 45 DAKİKALIK ZİRVE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşmesinden hemen önce de ABD Başkanı Trump ile görüşmüştü. Saat 16:30'da başlayan ve 40 dakika sürmesi planlanan görüşme yaklaşık 45 dakikada tamamlanabilmişti.

Görüşme, Türkiye'nin Afrin'deki teröristlere yönelik operasyonlarının ardından yapılan ilk görüşme olması açısından önemliydi.