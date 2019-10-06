Erdoğan Trump'la telefonda Suriye'yi görüştü

Erdoğan Trump'la telefonda Suriye'yi görüştü

Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunuldu

06.10.2019 23:46
Erdoğan Trump'la telefonda Suriye'yi görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.


İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın Trump ile yaptığı görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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