Erdoğan Trump'la telefonda Suriye'yi görüştü

06.10.2019 23:46

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.



İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın Trump ile yaptığı görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Euronews.com'da Görüntüle