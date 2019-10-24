24.10.2019 21:42

Erdoğan: "(Trump'la) Kendisiyle yaptığımız telefon görüşmesinde 'Bu Amerika gibi bir devletin başkanına bir teröristin mektubunu kendi kapak yazısına ek yapması hiç uygun düşmemiştir, bu tavrı kınıyorum.' dedim."

Kaynak: AA