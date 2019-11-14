Erdoğan: "(Trump'ın Erdoğan'a gönderdiği mektup) Mektupları bugün Sayın Başkan'a tekrar takdim...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.
14.11.2019 01:06 | Son Güncelleme: 14.11.2019 01:09
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Erdoğan: "(Trump'ın Erdoğan'a gönderdiği mektup) Mektupları bugün Sayın Başkan'a tekrar takdim...