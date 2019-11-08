Erdoğan: Trump ile Suriye, S-400, F-35, Halkbank ve ticari ilişkileri görüşeceğiz

Erdoğan: Trump ile Suriye, S-400, F-35, Halkbank ve ticari ilişkileri görüşeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile gelecek hafta yapacağı görüşmede, Barış Pınarı Operasyonu, S-400 savunma sistemi ve F-35 savaş uçağı alımıyla birlikte Halk Bankası ile ilgili açılan davayı da görüşeceğini söyledi.

08.11.2019 17:43 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:43
Erdoğan: Trump ile Suriye, S-400, F-35, Halkbank ve ticari ilişkileri görüşeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı ile gelecek hafta yapacağı görüşmede, Barış Pınarı Operasyonu, S-400 savunma sistemi ve F-35 savaş uçağı alımıyla birlikte Halk Bankası ile ilgili açılan davayı da görüşeceğini söyledi.


Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan,13 Kasım'da ABD'ye yapacağı ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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