Erdoğan: Trump ile görüşmemizde aramızdaki birçok meseleye kökten bir çözüm getiremedik

19.11.2019 13:04 | Son Güncelleme: 19.11.2019 13:04

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 Kasım'da ABD'de Başkan Donald Trump ile yaptığı görüşmede Ankara ile Washington arasındaki birçok meseleye kökten bir çözüm getiremediklerini söyledi. Erdoğan, "Ama bu meselelerin ilişkilerimizi esir almasına da izin vermediğimizi tüm dünyaya gösterdik." dedi.



Görüşmede iki ülke ilişkilerini geren S-400 ve F-35 konusunu da ele aldıklarını belirten Erdoğan, "F-35 meselesindeki mevcut uzlaşmaz tavır sürerse Türkiye'nin orta vadeli ihtiyaçlarını karşılamak için başka arayışlara girmek zorunda kalacağını da ayrıca söyledik" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle