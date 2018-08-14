Erdoğan-Trump görüşmesindeki yanlış anlama ekonomik saldırılara yol açtı

İngiltere merkezli Guardian gazetesi Orta Doğu muhabiri Martin Chulov, Ankara'daki kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD ile Türkiye arasında yaşanan krizin Erdoğan ve Trump Ebru Özkan ve Pastör Brunson hakkındaki görüşmede yaşanan bir yanlış anlamadan kaynaklandığını bildirdi.

ÖZKAN VE BRUNSON GÖRÜŞMESİNDEN YANLIŞ ANLAŞILMA

Haber kaynağının aktardığına göre Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında, İsrail'de tutuklanan Türk vatandaşı Ebru Özkan ve pastör Andrew Brunson'la ilgili bir görüşmede yanlış anlama yaşandı.

Ankara'daki karar mercileriyle yakın ilişkileri bulunan bir Türk gözlemci, Trump ve Erdoğan arasındaki bir konuşmanın ABD Başkanı tarafından yanlış anlaşıldığını ifade etti.

İddiaya göre Trump, Özkan'ın serbest bırakılmasına uğraşmak için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ikna etmesinin hemen ardından, Türk mevkidaşının Brunson'ı hemen serbest bırakacağına dair bir anlaşma sağladığına inandı.

Başkan Erdoğan ise bunun yerine Brunson'ın serbest bırakılmadan önce ev hapsine alınmasını onayladığını düşündü. Brunson 25 Temmuz'da ev hapsine alındı.

GÖRÜŞMEDE BİR ÇEVİRMEN VARDI

Gazete, görüşmenin NATO Zirvesi sırasında gerçekleştiğini ve sadece bir çevirmenin olduğunu belirtti. İddia edilene göre Başkan Erdoğan, Trump'tan İsrail'de hapiste bulunan kadınla ilgili yardım istedi.

Trump, 'Önce pastörle ilgili ilgi bekliyorum' dedi.

"Erdoğan 'Tamam' dediğinde 'Bunun üzerinde çalışıyoruz' demek istedi.