06.10.2019 22:48

Erdoğan-Trump görüşmesinde, Suriye'de DEAŞ terör örgütüne karşı mücadeleyi sürdürmeye kararlı olan Türkiye'nin, bölgede bir daha böyle bir sorun yaşanmaması için her türlü tedbiri alacağı vurgulandı.

Kaynak: AA