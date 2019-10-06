Erdoğan-Trump görüşmesinde, Suriye'de DEAŞ terör örgütüne karşı mücadeleyi sürdürmeye kararlı olan...

Erdoğan-Trump görüşmesinde, Suriye'de DEAŞ terör örgütüne karşı mücadeleyi sürdürmeye kararlı olan...

Erdoğan-Trump görüşmesinde, Suriye'de DEAŞ terör örgütüne karşı mücadeleyi sürdürmeye kararlı olan Türkiye'nin, bölgede bir daha böyle bir sorun yaşanmaması için her türlü tedbiri alacağı vurgulandı.

06.10.2019 22:48
Erdoğan-Trump görüşmesinde, Suriye'de DEAŞ terör örgütüne karşı mücadeleyi sürdürmeye kararlı olan...

Erdoğan-Trump görüşmesinde, Suriye'de DEAŞ terör örgütüne karşı mücadeleyi sürdürmeye kararlı olan Türkiye'nin, bölgede bir daha böyle bir sorun yaşanmaması için her türlü tedbiri alacağı vurgulandı.

Kaynak: AA
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