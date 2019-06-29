Erdoğan-Trump görüşmesi - Detaylar

Erdoğan-Trump görüşmesi - Detaylar

- Görüşmeden detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.

- Görüşmeden detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.

Kaynak: AA
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