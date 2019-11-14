Erdoğan, Trump'a Mazlum Kobani'nin terör eylemlerine ilişkin videoyu izletti

14.11.2019 16:49 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump'a PKK/YPG'li terörist Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in karıştığı terör eylemlerini gösteren videoyu izlettirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirdiği ABD ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmişti. Erdoğan, ABD ziyareti sırasında Trump'a PKK/YPG'li terörist Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in karıştığı terör eylemlerini gösteren videoyu izlettirdi.



İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın Trump'a izlettirdiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Altun paylaşımında, "Başkan Trump ve senatörlere, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün Beyaz Saray'da gerçekleştirilen görüşme sırasında izlettirilen video. Videoda, Mazlum Kobani adlı terörist tarafından yapılan katliamlar ayrıntılarıyla anlatılıyor" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA