Erdoğan Trudeau ile görüşmesinde, Kanada'nın bazı askeri ürünlerin Türkiye'ye ihracatını askıya almasının müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu belirtti

Erdoğan Trudeau ile görüşmesinde, Kanada'nın bazı askeri ürünlerin Türkiye'ye ihracatını askıya almasının müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu belirtti.