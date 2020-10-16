Erdoğan Trudeau ile görüşmesinde, Kanada'nın bazı askeri ürünlerin Türkiye'ye ihracatını askıya almasının müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu belirtti
16.10.2020 22:49 | Son Güncelleme: 16.10.2020 22:52
Erdoğan Trudeau ile görüşmesinde, Kanada'nın bazı askeri ürünlerin Türkiye'ye ihracatını askıya almasının müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu belirtti.
Erdoğan Trudeau ile görüşmesinde, Kanada'nın bazı askeri ürünlerin Türkiye'ye ihracatını askıya almasının müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu belirtti
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan