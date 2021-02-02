Erdoğan: "(Trafik kazaları) İçimizin soğuması, kalbimizin mutmain olması için görmemiz gereken rakam sıfır kaza, sıfır can kaybı, sıfır acıdır."
02.02.2021 14:57 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:00
Erdoğan: "(Trafik kazaları) İçimizin soğuması, kalbimizin mutmain olması için görmemiz gereken rakam sıfır kaza, sıfır can kaybı, sıfır acıdır.
Erdoğan: "(Trafik kazaları) İçimizin soğuması, kalbimizin mutmain olması için görmemiz gereken rakam sıfır kaza, sıfır can kaybı, sıfır acıdır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap