Erdoğan: "(Trafik güvenliği) Yaya, motosikletli, bisikletli, engelli ve yaşlılar gibi kullanıcıların korunması öncelikli alanlarımız arasındadır."
02.02.2021 15:03 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:06
Erdoğan: "(Trafik güvenliği) Yaya, motosikletli, bisikletli, engelli ve yaşlılar gibi kullanıcıların korunması öncelikli alanlarımız arasındadır.
Erdoğan: "(Trafik güvenliği) Yaya, motosikletli, bisikletli, engelli ve yaşlılar gibi kullanıcıların korunması öncelikli alanlarımız arasındadır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun