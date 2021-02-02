Erdoğan: "(Trafik güvenliği) Yaya, motosikletli, bisikletli, engelli ve yaşlılar gibi kullanıcıların korunması öncelikli alanlarımız arasındadır."
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Erdoğan: "(Trafik güvenliği) Yaya, motosikletli, bisikletli, engelli ve yaşlılar gibi kullanıcıların korunması öncelikli alanlarımız arasındadır."

02.02.2021 15:03 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:06
Erdoğan:

Erdoğan: "(Trafik güvenliği) Yaya, motosikletli, bisikletli, engelli ve yaşlılar gibi kullanıcıların korunması öncelikli alanlarımız arasındadır.

Erdoğan: "(Trafik güvenliği) Yaya, motosikletli, bisikletli, engelli ve yaşlılar gibi kullanıcıların korunması öncelikli alanlarımız arasındadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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