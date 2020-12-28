Erdoğan: "Toprak nedir, üretim nasıl yapılır bilmeyenler, ağızlarını her açtığında saman ithalatından bahsederek aslında cehaletlerini sergiliyor."
28.12.2020 18:21 | Son Güncelleme: 28.12.2020 18:24
Erdoğan: "Toprak nedir, üretim nasıl yapılır bilmeyenler, ağızlarını her açtığında saman ithalatından bahsederek aslında cehaletlerini sergiliyor.
Erdoğan: "Toprak nedir, üretim nasıl yapılır bilmeyenler, ağızlarını her açtığında saman ithalatından bahsederek aslında cehaletlerini sergiliyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ