Erdoğan: "Toplam Maliyeti 10,5 Katrilyon Lira Olan Gebze, Sabiha Gökçen, Yavuz Sultan Selim Köprüsü...
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Erdoğan: "Toplam Maliyeti 10,5 Katrilyon Lira Olan Gebze, Sabiha Gökçen, Yavuz Sultan Selim Köprüsü...

Erdoğan: "Toplam maliyeti 10,5 katrilyon lira olan Gebze, Sabiha Gökçen, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile İstanbul Yeni Havalimanı, Halkalı arasındaki yüksek hızlı tren projemizin, proje çalışmaları bitti, yakında inşasına başlıyoruz.

Erdoğan:

Erdoğan: "Toplam maliyeti 10,5 katrilyon lira olan Gebze, Sabiha Gökçen, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile İstanbul Yeni Havalimanı, Halkalı arasındaki yüksek hızlı tren projemizin, proje çalışmaları bitti, yakında inşasına başlıyoruz."

Kaynak: AA
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