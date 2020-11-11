Erdoğan: "Tohum Ver Fidana Dönüşsün projesi ile geleceğimizin fidanı çocuklarımız, ilk ve ortaokul döneminde 8'er fidanı yetiştirmiş olacak."
11.11.2020 12:39 | Son Güncelleme: 11.11.2020 12:42
Erdoğan: "Tohum Ver Fidana Dönüşsün projesi ile geleceğimizin fidanı çocuklarımız, ilk ve ortaokul döneminde 8'er fidanı yetiştirmiş olacak.
Erdoğan: "Tohum Ver Fidana Dönüşsün projesi ile geleceğimizin fidanı çocuklarımız, ilk ve ortaokul döneminde 8'er fidanı yetiştirmiş olacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap