Erdoğan: "Tohum Ver Fidana Dönüşsün projesi ile geleceğimizin fidanı çocuklarımız, ilk ve ortaokul döneminde 8'er fidanı yetiştirmiş olacak."
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Erdoğan: "Tohum Ver Fidana Dönüşsün projesi ile geleceğimizin fidanı çocuklarımız, ilk ve ortaokul döneminde 8'er fidanı yetiştirmiş olacak."

11.11.2020 12:39 | Son Güncelleme: 11.11.2020 12:42
Erdoğan:

Erdoğan: "Tohum Ver Fidana Dönüşsün projesi ile geleceğimizin fidanı çocuklarımız, ilk ve ortaokul döneminde 8'er fidanı yetiştirmiş olacak.

Erdoğan: "Tohum Ver Fidana Dönüşsün projesi ile geleceğimizin fidanı çocuklarımız, ilk ve ortaokul döneminde 8'er fidanı yetiştirmiş olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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