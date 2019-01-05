Erdoğan, Tirsan Kardan Fabrikasının Açılışını Yaptı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yıl itibarıyla yaklaşık yıllık 80 milyon dolar ihracatı olan Tirsan Kardan, inanıyorum ki artık üç haneli rakamlara çıkıp 100, 150, 200 milyon, 250-300 milyon buralara tırmanacaktır." dedi.

Erdoğan, Manisa'da kurulan Tirsan Kardan Fabrikasının açılış törenine katıldı.

Tirsan Kardan'ın sıradan bir eser olmadığını belirten Erdoğan, "Bunlar yıllar yılı özlemini duyduğumuz, hatta ağır sanayi diye ifade ettiğimiz adımların en önemli altyapısını teşkil ediyor." ifadesini kullandı.

Şaft parçasının bir otomobilin olmazsa olmazı olduğuna vurgu yapan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Geçmişte ben İstanbul'un Kasımpaşasından Perşembe Pazarı'nın hemen yanı başında orada şaft üretimi yaparlardı. Tabii artık teknoloji bu kadar ileri değil, daha uzun şaftlardı ve şaftın bütün torna tesviye işlerini yaparken ufacık dükkan. Kapın dışında bir ucu, diğer ucu tornada. Burada böyle bir sorun yok. Burada en ileri teknolojinin şu anda makinelerini gördüm, görüyorum. Bu yıl itibarıyla yaklaşık yıllık 80 milyon dolar ihracatı olan Tirsan Kardan inanıyorum ki artık 3 haneli rakamlara çıkıp 100, 150, 200 milyon, 250-300 milyon buralara tırmanacaktır. Sadece ihracat değil tabii ülkemizin içinde otomotiv sektörü ileri derecede gelişiyor, savunma sanayi ileri derecede gelişiyor ve bizim de gerek başbakanlığım dönemimde, gerek yeni yönetim sistemine geçtikten sonra da araştırma geliştirmeye verdiğimiz desteklerle hedefimiz bugünleri yakalamaktı. Allah'a hamdolsun bugünleri de özel sektörümüzle bütünleşmek suretiyle yakaladığımızı görüyorum."

830 kişiye istihdam sağlıyor

Bunun heyecanı ve coşkusu içerisinde olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda fabrikada 830 personel çalıştığına işaret etti.

Erdoğan, "İnşallah burada da bin, bin 500 personelin çalıştığını görmek bu da tabii Manisa'nın istihdamına farklı bir katkıda bulunacaktır. Bir de burada beyaz yakalı diye ifade edilen yetişmiş elemanların çalışma miktarı da artacaktır. Bunlar da bizim yine iftihar vesilemizdir." diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, fabrikanın Manisa ve ülke ekonomisine hayırlı olmasını dileyerek, beraberindekilerle açılış kurdelesini kesti.

Erdoğan, daha sonra fabrikayı gezerek yetkililerden bilgi aldı, çalışanlarla sohbet etti.

Açılış törenine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ile Hamza Dağ da katıldı.

Kaynak: AA