Erdoğan: Ticaret savaşları ve bölgesel istikrarsızlıklara rağmen Türk ekonomisi başarı grafiğini...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna-Türkiye İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Ticaret savaşlarına ve bölgesel istikrarsızlıklara rağmen Türk ekonomisi başarı grafiğini sürekli yükseltiyor. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olan 2023 senesinde ihracatımızı inşallah 500 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'daki programı kapsamında başkent Kiev'de gerçekleştirilen Ukrayna-Türkiye İş Forumu'na katılarak, bir konuşma yaptı.

Burada yaptığı konuşmada toplantının başarılı geçmesi ve iş insanları için yeni ortaklıklara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, güzel bir atmosferde girişimcileri bir araya getiren DEİK ve Ukraynalı muhatapları ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski nezdinde tüm Ukrayna makamlarına misafirperverlikleri için teşekkür etti."TÜRKİYE VE UKRAYNA ARASINDA İKİLİ İLİŞKİLERİN YANI SIRA EKONOMİK İŞ BİRLİĞİNİN GÜÇLENMESİNE DE ÖNEM VERİYORUZ"Türkiye ve Ukrayna arasında ikili ilişkilerin yanı sıra ticari ve ekonomik iş birliğinin güçlenmesine de önem verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı iradenin Ukraynalı dostlarda da mevcut olduğunu görmekten duyduğu mutluluğu aktardı.Cumhurbaşkanı Zelenski'nin katılımıyla geçen sene İstanbul'da düzenlenen Yatırım Forumu'nun bu iradenin en somut örneklerinden biri olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü etkinliği İstanbul'daki toplantının bir devamı olarak gördüğünü söyledi.Türkiye'nin Karadeniz'den komşusu Ukrayna ile münasebetlerinin her geçen gün daha da güçlendiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ukrayna bizim için dost bir ülke olmanın ötesinde stratejik ortaktır. Türkiye ve Ukrayna coğrafi konumları ve ekonomileri itibarıyla birbirlerini rakip değil, değerli birer ortak gören ülkelerdir. Bu bakış açısının en güzel meyvesi ülkelerimiz arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey mekanizmasıdır" ifadelerini kullandı.Bugün konseyin sekizinci toplantısını gerçekleştirdiklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek ikili gerekse heyetler arası görüşmelerde ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldıklarını, imzalanan anlaşmalarla münasebetlerin ahdi zeminini daha da kuvvetlendirdiklerini anlattı."Sizlerin işlerini kolaylaştıracak, sizin sıkıntılarınızı giderecek, siz iş dünyamıza yeni ufuklar açacak kararlar aldık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ukrayna ile sahip olduğumuz sağlam siyasi zemin hiç kuşkusuz her iki ülke iş çevreleri için de önemli bir güvencedir. Bu zeminin hakkını verme noktasında her birinizin büyük çaba sarf ettiğini görüyoruz. Biz devlet adamlarının desteği, siz iş dünyamızın gayretleriyle hamdolsun Ukrayna ile ticaret hacmimiz bu sayede her sene yükselmiştir, yükseliyor" şeklinde konuştu.Geçen yıl iki ülke ticaretinin yüzde 10,2 artarak 4,8 milyar dolara ulaştığına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk müteahhitlik sektörünün Ukrayna'da bugüne kadar toplam 6,3 milyar dolar değerinde 184 projeye imza attığını dile getirdi.

"TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİNDE UKRAYNA'NIN ANA DESTİNASYONLARINDAN BİRİ""Türkiye sağlık turizminde Ukrayna'nın ana destinasyonlarından biri haline geldi. Geçtiğimiz yıl Ukrayna'dan tedavi için 20 bin kişi geldi" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizm sektöründe de çok büyük bir ivme yakalandığını vurguladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkelerimiz arasında vizeleri kaldırarak kimlikle seyahat edilmesine imkan tanıdık. Böylece 2019 yılında 1 milyon 550 bin Ukraynalı turisti Türkiye'de ağladık. Bu rakam önceki seneye göre yüzde 12'lik bir artışa tekabül ediyor. Aynı dönemde Türkiye'den de 217 bin vatandaşımız Ukrayna'yı ziyaret etti" ifadesini kullandı.Ayrıca savunma sanayi, teknoloji, iletişim altyapısı, telekomünikasyon gibi stratejik sektörlerde de ortaklığın güçlendiğini de kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk şirketlerinin özellikle haberleşme, gıda, tekstil, bankacılık ve inşaat malzemeleri alanlarında Ukrayna'da ciddi yatırımları bulunuyor. Bu ülkedeki yatırımlarımızın toplamı 3 milyar doları aşıyor. Otomotiv, demir çelik, savunma, 4,5G teknolojilerinde de Türkiye ile Ukrayna arasında önemli bir potansiyel olduğuna inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde bu alanlarda da iş birliğimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu."TÜRKİYE İLE UKRAYNA ARASINDAKİ TİCARET HACMİNİ 10 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"Bugünün dünyasında özel sektörün ekonominin lokomotifi olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yani bu işin lokomotifi sizsiniz. Bize düşen iş dünyasının önündeki bürokratik zorlukları ve engelleri kaldırmak. Biz bunu yaparız. Önünüzdeki bu engelleri kaldırdıktan sonra size de açılan bu yoldan koşmak gelir. Malumunuz, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticaret hacmini 2 kat artışla 4,8 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarmayı 2023 itibariyle hedefliyoruz. Bu konuda her iki liderde de irade mevcut. Bugün değerli dostum ile bunu bir kez daha teyit ettik. Öte yandan bu hedefe hükümetler olarak tek başına varamayız. İş dünyasının da sorumluluk üstlenmesi, bize destek olması gerekir. Bu hedefe ulaşma noktasında sizlerin en büyük ihtiyacının, şimdi altını çiziyorum, neyi beklediğini biliyorum, serbest ticaret anlaşması olduğunu biliyoruz. Sayın Başkan ile bu konuda mutabık kaldık ve Ticaret Bakanlarımız da kendi aralarında bu mutabakatın adeta metnini imzaladılar. İnşallah kısa sürede siz iş dünyamıza bu konuda müjdeli haberler vermeyi ümit ediyoruz."Türkiye-Ukrayna Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısını da mart ayı içinde yapmayı planladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Ukrayna yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik hayata geçirmiş olduğu reformlarla müteşebbisler için cazibesini giderek artıran bir ülke. Türk ihracatçısının Ukrayna'nın sağladığı, Ukrayna ihracatçısının da ülkemizin sağladığı avantaj ve imkanları tanıması, keşfetmesi gerekiyor. Burada önemli bir hususu vurgulamak istiyorum. Türkiye olarak uluslararası müteşebbisleri asla yabancı yatırımcı olarak görmedik, görmüyoruz. Peki, nasıl görüyoruz? Küresel yatırımcı olarak görüyoruz ve bu şekilde onlara da muamele etmeyi, hele hele kendi insanımıza hangi imkanları sağlıyorsak Türkiye'ye güvenen, Türkiye'nin yatırım ortamına inanan girişimcilere de aynısını sağlıyoruz ve sağlayacağız."Son 17 yılda Türk ekonomisine 220 milyar dolarlık doğrudan uluslararası sermaye girişi olduğunu ve attıkları adımlarla Türkiye'yi iş yapma kolaylığı endeksinde sürekli yukarı taşıdıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk bankacılık sektörünün yüzde 17 düzeyinde olan sermaye yeterlilik oranı, yüzde 8 olan uluslararası standartların oldukça üstünde yer alıyor" diye konuştu.126 ülke ve 328 yurt dışı uçuş noktasına ulaşan Türk Hava Yolları'nın dünyanın en çok ülkesine ve en çok dış hat noktasına uçan havayollarından biri olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'dan dört saatlik uçuşla 1,6 milyarlık devasa bir pazara ulaşılabildiğini söyledi.

"2023 SENESİNDE İHRACATIMIZI 500 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"

"Genç, eğitimli ve nitelikli nüfusumuzla ciddi bir iş gücüne sahibiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, satın alma paritesine göre değerlendirilmesi halinde dünyanın 13'üncü büyük ekonomisi olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002'de göreve geldiklerinde ihracatın 36 milyar dolar olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti: "Bu sabah açıklanan rakamlara göre ihracatımız hamdolsun 181 milyar dolara ulaştı. Ocak ayı ihracatımız önceki aya kıyasla yüzde 6,1 artış göstererek 14 milyar 765 milyon dolara ulaştı. İhracatımızın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 86'yı buldu. Ticaret savaşlarına ve bölgesel istikrarsızlıklara rağmen Türk ekonomisi başarı grafiğini sürekli yükseltiyor. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olan 2023 senesinde ihracatımızı inşallah 500 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz."Geçen yıl dünyanın en büyük havalimanlarından olacak İstanbul Havalimanı'nın 90 milyon yolcu kapasiteli ilk etabının açılışını yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Savunma sanayi alanında ise yerlilik oranımızı göreve geldiğimizde yüzde 20 iken şimdi yerlilik oranımız yüzde 70'e çıktı. Silahlı insansız hava araçlarında dünyanın en ileri teknolojisine sahip 4 devletten biriyiz. Kısa süre önce, ülkemizin küresel düzeyde markası haline gelecek Türkiye'nin otomobilinin tanıtımını gerçekleştirdik. Geleceğin teknolojisi ile elektrikli olarak üreteceğimiz bu otomobili inşallah üç sene içerisinde müşterisi ile buluşturmayı planlıyoruz. Bunun yanında milli paralarla ticaret gibi ekonomimiz ve ticaretimiz üzerindeki kur baskısını ortadan kaldıracak çalışmalara da hız veriyoruz.""UKRAYNALI YATIRIMCILARA TÜRKİYE'NİN KAPILARI SONUNA KADAR AÇIK"Türk firmalarının fırsat tanınması durumunda neleri başarabileceklerini gösterdiğini ve 3 milyar dolarlık yatırımın Türkiye'nin ve şirketlerinin Ukrayna'ya olan güveninin bir tezahürü olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski'nin Türk yatırımcılara büyük bir teveccüh ile yaklaştığını görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, teşekkürlerini sundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Az önce de ifade edildi, Ukrayna'nın alt yapısıyla, üst yapısıyla bütün özellikle otoban, otoyol, metro, demiryolları, istasyonlar bütün bunlarla birlikte atılması gereken adımlar, yapılması gereken birçok işler var. Türk girişimcilerin Sayın Zelenski'nin güvenine mazhar olacak projeleri gerçekleştirmeye devam edeceğine inanıyorum" ifadesini kullandı.Ukraynalı yatırımcılara Türkiye'nin kapılarının sonuna kadar açık olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Yatırım Ofisimiz her türlü ihtiyacınızda sizlerin yanındadır. Bugün görüşmeler yaptınız, gerekirse birlikte üçüncü ülkelerde de birçok yatırımları gerçekleştirmeniz mümkün. Eğer bunlar yapılacak olursa inanıyorum ki Türkiye ve Ukrayna birlikte yükseleceklerdir. Bu potansiyel her iki ülkede de var. Bugün bunları gerek ikili görüşmemizde gerekse heyetler arası görüşmede ele aldık. Bu attığımız stratejik ortaklıkla birlikte bu önümüzdeki süreçte bakanlarımızın birbirleriyle görüşmeleri, birbirleriyle yatırımları değerlendirmeleri çok daha büyük önem kazanacak. Tabii ki en az yılda bir kere de biz adeta Bakanlar Kurulu'nu bir yıl Ukrayna'da bir yıl Türkiye'de toplama kararını verdik."Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Ülkelerimizin yöneticileri olarak sizlere elimizden gelen kolaylığı sağlamayı sürdüreceğimizin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Bu toplantının gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Bir sonraki iş forumunda ticaret hacmimizde ortak hedefimiz olan 10 milyar doları aşmış olarak buluşmak dileğiyle sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum."ZELENSKİ'DEN TÜRK İŞ DÜNYASINA DAVETUkrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise, Türk iş dünyasını Ukrayna'da yatırım yapmaya ve özelleştirme projelerinde yer almaya davet etti. Ukrayna'da iş dünyasının önündeki engelleri kaldırmaya yönelik reformların hayata geçirildiğinin altını çizen Zelenski, idari bariyerlerin kaldırılması, üreticilerin haklarının genişletilmesi, kamu hizmetlerinin dijitalleştirilmesi, arazi piyasasının şeffaflaştırılması ve büyük çaplı özelleştirmeler gibi konularda yapılan reformlarla ülkeye daha fazla yatırım çekmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ukrayna'ya yatırım yapan şirketlere vergi muafiyeti sağlayacaklarını da vurgulayan Zelenski, Türk yatırımcılara ülkedeki altyapı projelerine katılma çağrısı yaptı. Ukraynalı lider, iki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasının imzalanması halinde, tarım, sanayi, gıda, enerji, konut gibi alanlarda yatırımların ivme kazanmasının beklendiğini de sözlerine ekledi.

