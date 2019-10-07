Erdoğan: ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz

07.10.2019 18:12

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sırbistan'la ticaret hacmimiz 1,2 milyar dolara yükseldi. Ticaret hacminde kısa vadede 2 milyar dolar, uzun vadede ise 5 milyar doları hedefliyoruz" diye konuştu.Sırbistan'a yaptığı ziyaretten çok memnun olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, imzaladıkları anlaşmalarla yeni hedefler belirlediklerine dikkat çekerek, "2 sene sonra Sırbistan'ı yeniden ziyaret etmekten memnunum. Gerek ikili görüşmede gerek heyetler arası görüşmeler çok verimli geçti. İmzalanan anlaşmalarla da bunları perçinledik. Sırbistan'la birlikte yeni hedefler belirledik. Sırbistan'la ilişkilerimizi ticari, ekonomik, askeri, kültürel alanlarda geliştirmenin gayreti içerisinde olacağız. Az önce önemli belgelerin imzalanmasına şahitlik ettik. İşbirliğimiz mükemmel bir seviyeye ulaşmıştır. Kıymetli dostumun büyük katkısı var. Birazdan iş adamlarımızla bir araya geleceğiz. Sırbistan'ın değişik yerlerinde yatırımlarımız mevcut. İş adamlarımızın Sırbistan'da faaliyet ve yatırımlarına her gün artıyor. Kendilerini tebrik ediyorum. Otomotiv, kauçuk, tekstil alanlarında 6 fabrikanın açılışını gerçekleştireceğiz. 1 fabrikanın da temelini atacağız. 2010'da 1 milyon Euro düzeyinde olan yatırımlarımız 200 milyon Euro'yu aştı. Ticaret hacmimiz 1,2 milyar dolara yükseldi. Ticaret hacminde kısa vadede 2 milyar dolar, uzun vadede 5 milyar doları hedefliyoruz" dedi

"YENİ PAZAR'A BAŞKONSOLOSLUK AÇACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, Sırbistan'ın Yeni Pazar şehrine başkonsolosluk açılacağını belirterek, "Bugün ikili ilişkilerimiz bağlamında tarihi adım atıyoruz. Yenipazar'a yeni başkonsolosluk için izin verildi. Başkonsolosluğumuzun şimdiden hayırlı olmasını diliyorum

"GÖNÜLLERİ BİRBİRİNE KAVUŞTURAN BARIŞ KÖPRÜLERİ KURACAĞIZ"

Türkiye, Sırbistan ve Bosna Hersek 3'lü Zirvesi'nden çok umutlu olduğunu söyleyen Erdoğan, "Ülkemiz, Balkanların istikrarı için önemli rol oynamaktadır. Yarın Türkiye, Sırbistan ve Bosna Hersek 3'lü Zirvesi'ni gerçekleştiriyoruz. Belgrad- Saraybosna otoyol projesini başlatıyoruz. Gönülleri birbirine kavuşturan yeni barış köprüsü inşa edeceğiz. Bölge için çok anlamlı bir mesaj teşkil edecektir. Bölge ülkelerine mevcut sorunları geride bırakarak aralarında işbirliğini geliştirmelerini tavsiye ediyoruz. Değerli dostum Vucic'e gösterdiği misafirperverlik için şahsım ve heyetim adına çok teşekkür ediyorum. Projelerin bölge için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Kaynak: DHA