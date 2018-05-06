Erdoğan: Ticaret Hacmimizi 3 Milyar Dolar Seviyesine Taşımayı Hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Sırbistan arasındaki ticarete ilişkin "Geçen yıl ikili ticaret hacmimiz 1 milyar doların üzerine çıktı, inşallah bu rakamı kısa vadede 2 milyar dolara, sonra da 3 milyar dolar seviyesine taşımayı hedefliyoruz." dedi.