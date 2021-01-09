Erdoğan: "Terörün bırakınız bizatihi kendisini imasına bile en küçük bir tahammül göstermeyenler yıllarca bizim terör örgütleri ile mücadelemizi...
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Erdoğan: "Terörün bırakınız bizatihi kendisini imasına bile en küçük bir tahammül göstermeyenler yıllarca bizim terör örgütleri ile mücadelemizi...

09.01.2021 14:35 | Son Güncelleme: 09.01.2021 14:38
Erdoğan:

Erdoğan: "Terörün bırakınız bizatihi kendisini imasına bile en küçük bir tahammül göstermeyenler yıllarca bizim terör örgütleri ile mücadelemizi engellemeye çalışmışlardır.

Erdoğan: "Terörün bırakınız bizatihi kendisini imasına bile en küçük bir tahammül göstermeyenler yıllarca bizim terör örgütleri ile mücadelemizi engellemeye çalışmışlardır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe

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