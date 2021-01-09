Erdoğan: "Terörün bırakınız bizatihi kendisini imasına bile en küçük bir tahammül göstermeyenler yıllarca bizim terör örgütleri ile mücadelemizi...
09.01.2021 14:35 | Son Güncelleme: 09.01.2021 14:38
Erdoğan: "Terörün bırakınız bizatihi kendisini imasına bile en küçük bir tahammül göstermeyenler yıllarca bizim terör örgütleri ile mücadelemizi engellemeye çalışmışlardır.
Erdoğan: "Terörün bırakınız bizatihi kendisini imasına bile en küçük bir tahammül göstermeyenler yıllarca bizim terör örgütleri ile mücadelemizi engellemeye çalışmışlardır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe