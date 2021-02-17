Erdoğan: "Terörle mücadele meselesi, her türlü siyasi çekişmenin, hesabın, günlük polemiklerin üzerinde tutulması gereken milli bir konudur."
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Erdoğan: "Terörle mücadele meselesi, her türlü siyasi çekişmenin, hesabın, günlük polemiklerin üzerinde tutulması gereken milli bir konudur."

17.02.2021 19:35 | Son Güncelleme: 17.02.2021 19:38
Erdoğan:

Erdoğan: "Terörle mücadele meselesi, her türlü siyasi çekişmenin, hesabın, günlük polemiklerin üzerinde tutulması gereken milli bir konudur.

Erdoğan: "Terörle mücadele meselesi, her türlü siyasi çekişmenin, hesabın, günlük polemiklerin üzerinde tutulması gereken milli bir konudur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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