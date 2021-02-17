Erdoğan: "Terörle mücadele meselesi, her türlü siyasi çekişmenin, hesabın, günlük polemiklerin üzerinde tutulması gereken milli bir konudur."
17.02.2021 19:35 | Son Güncelleme: 17.02.2021 19:38
Erdoğan: "Terörle mücadele meselesi, her türlü siyasi çekişmenin, hesabın, günlük polemiklerin üzerinde tutulması gereken milli bir konudur.
Erdoğan: "Terörle mücadele meselesi, her türlü siyasi çekişmenin, hesabın, günlük polemiklerin üzerinde tutulması gereken milli bir konudur."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan