Erdoğan: Terörle Mücadele Avrupa Milletlerinin Güvenliğinin Gereği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgemizde yeni Sykes-Picot paylaşımlarının yapılmasına itiraz etmek veya DEAŞ, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadele etmek, aralarında bulunduğumuz Avrupa milletlerinin güvenliğinin gereğidir.

Erdoğan: Terörle Mücadele Avrupa Milletlerinin Güvenliğinin Gereği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgemizde yeni Sykes-Picot paylaşımlarının yapılmasına itiraz etmek veya DEAŞ, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadele etmek, aralarında bulunduğumuz Avrupa milletlerinin güvenliğinin gereğidir." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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