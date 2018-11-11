Erdoğan: Terörle Mücadele Avrupa Milletlerinin Güvenliğinin Gereği
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgemizde yeni Sykes-Picot paylaşımlarının yapılmasına itiraz etmek veya DEAŞ, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadele etmek, aralarında bulunduğumuz Avrupa milletlerinin güvenliğinin gereğidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgemizde yeni Sykes-Picot paylaşımlarının yapılmasına itiraz etmek veya DEAŞ, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadele etmek, aralarında bulunduğumuz Avrupa milletlerinin güvenliğinin gereğidir." dedi.
Kaynak: Dunya.com