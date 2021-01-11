Erdoğan: "Teröriste terörist demekten bile aciz bu sözde genel başkanı, CHP seçmeninin sağduyusuna, aziz milletimizin irfanına havale ediyoruz."
11.01.2021 19:47 | Son Güncelleme: 11.01.2021 19:50
Erdoğan: "Teröriste terörist demekten bile aciz bu sözde genel başkanı, CHP seçmeninin sağduyusuna, aziz milletimizin irfanına havale ediyoruz.
Erdoğan: "Teröriste terörist demekten bile aciz bu sözde genel başkanı, CHP seçmeninin sağduyusuna, aziz milletimizin irfanına havale ediyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen