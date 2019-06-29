Erdoğan: "Terör tüm insanlığın, insani değerlerin düşmanıdır.
Erdoğan: "Terör tüm insanlığın, insani değerlerin düşmanıdır. Bunun için tüm devletlerin teröre 'terör' deme erdemini artık göstermesi gerekiyor"
Kaynak: AA
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