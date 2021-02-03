Erdoğan: "Terör örgütlerinin üyesi olan bu gençleri, ülkemizin gerçek manada milli ve manevi değerlerine sahip gençleri olarak kabul etmiyoruz."
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Erdoğan: "Terör örgütlerinin üyesi olan bu gençleri, ülkemizin gerçek manada milli ve manevi değerlerine sahip gençleri olarak kabul etmiyoruz."

03.02.2021 14:17 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:20
Erdoğan:

Erdoğan: "Terör örgütlerinin üyesi olan bu gençleri, ülkemizin gerçek manada milli ve manevi değerlerine sahip gençleri olarak kabul etmiyoruz.

Erdoğan: "Terör örgütlerinin üyesi olan bu gençleri, ülkemizin gerçek manada milli ve manevi değerlerine sahip gençleri olarak kabul etmiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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