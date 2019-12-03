Erdoğan: "(Termik santrallere filtre takılması) Bir tarafta halkım bir tarafta buradaki sermaye...
Erdoğan: "(Termik santrallere filtre takılması) Bir tarafta halkım bir tarafta buradaki sermaye var. Kusura bakmasınlar biz bu adımı attık. Büyük ihtimalle bu yeniden ihaleye gider. Başka bu işin çıkışı yoktur.
03.12.2019 09:34 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:34
Erdoğan: "(Termik santrallere filtre takılması) Bir tarafta halkım bir tarafta buradaki sermaye var. Kusura bakmasınlar biz bu adımı attık. Büyük ihtimalle bu yeniden ihaleye gider. Başka bu işin çıkışı yoktur."
Kaynak: AA