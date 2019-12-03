03.12.2019 09:34 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:34

Erdoğan: "(Termik santrallere filtre takılması) Bir tarafta halkım bir tarafta buradaki sermaye var. Kusura bakmasınlar biz bu adımı attık. Büyük ihtimalle bu yeniden ihaleye gider. Başka bu işin çıkışı yoktur."

Kaynak: AA