Erdoğan: "Temel hizmet altyapılarından savunma sanayisine kadar her alanda hedeflerimizi hayata geçirebilecek seviyeye geldiğimize inanıyorum."
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Erdoğan: "Temel hizmet altyapılarından savunma sanayisine kadar her alanda hedeflerimizi hayata geçirebilecek seviyeye geldiğimize inanıyorum."

21.01.2021 13:17 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:17
Erdoğan:

Erdoğan: "Temel hizmet altyapılarından savunma sanayisine kadar her alanda hedeflerimizi hayata geçirebilecek seviyeye geldiğimize inanıyorum.

Erdoğan: "Temel hizmet altyapılarından savunma sanayisine kadar her alanda hedeflerimizi hayata geçirebilecek seviyeye geldiğimize inanıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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