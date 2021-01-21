Erdoğan: "Temel hizmet altyapılarından savunma sanayisine kadar her alanda hedeflerimizi hayata geçirebilecek seviyeye geldiğimize inanıyorum."
21.01.2021 13:17 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:17
Erdoğan: "Temel hizmet altyapılarından savunma sanayisine kadar her alanda hedeflerimizi hayata geçirebilecek seviyeye geldiğimize inanıyorum.
Erdoğan: "Temel hizmet altyapılarından savunma sanayisine kadar her alanda hedeflerimizi hayata geçirebilecek seviyeye geldiğimize inanıyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu