Erdoğan: "Tek yapmamız gereken, salgın tehdidi geçene kadar kurallara harfiyen uymaktır"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
03.04.2020 20:38 | Son Güncelleme: 03.04.2020 20:41
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
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Erdoğan: "Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor"
Kaynak: AA