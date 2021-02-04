Erdoğan: "Tek tipçi anlayıştan uzaklaşan üniversitelerimiz, farklı değerler üretir hale gelerek birbirinin kopyası olmaktan çıkmıştır."
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Erdoğan: "Tek tipçi anlayıştan uzaklaşan üniversitelerimiz, farklı değerler üretir hale gelerek birbirinin kopyası olmaktan çıkmıştır."

04.02.2021 14:29 | Son Güncelleme: 04.02.2021 14:29
Erdoğan:

Erdoğan: "Tek tipçi anlayıştan uzaklaşan üniversitelerimiz, farklı değerler üretir hale gelerek birbirinin kopyası olmaktan çıkmıştır.

Erdoğan: "Tek tipçi anlayıştan uzaklaşan üniversitelerimiz, farklı değerler üretir hale gelerek birbirinin kopyası olmaktan çıkmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan

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