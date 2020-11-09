Erdoğan: Tehdit, şantaj dilinin fayda sağlamayacağı anlaşılmalıdır (1)
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Erdoğan: Tehdit, şantaj dilinin fayda sağlamayacağı anlaşılmalıdır (1)

09.11.2020 17:17 | Son Güncelleme: 09.11.2020 17:21
Erdoğan: Tehdit, şantaj dilinin fayda sağlamayacağı anlaşılmalıdır (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa Birliği'nin (AB), Türkiye'yi kendinden uzaklaştıran stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını ümit ediyoruz.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa Birliği'nin (AB), Türkiye'yi kendinden uzaklaştıran stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını ümit ediyoruz. Tehdit, şantaj dilinin hiçbir fayda sağlamayacağı artık anlaşılmalıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 12'inci Büyükelçiler Konferansı'na katıldı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği avantajları en verimli şekilde kullanarak koronavirüs sürecini yönelttiklerini söyledi. Erdoğan, "Muhalefetin bizi çekmek istediği tuzağa düşmedik. Sadece sınırlar içinde değil, yurt dışında bulunan insanlarımızı da sahipsiz, çaresiz bırakmadık. Sizlerin ve ekiplerinizin olağanüstü çabalarıyla, yurt dışında zor durumda kalan vatandaşlarımıza devletimizin yardım elini uzattık. 141 ülkeden 100 binden fazla vatandaşımızı ailesiyle buluşturduk" dedi.

'MÜJDELİ HABERLER ALACAĞIMIZI ÜMİT EDİYORUM'Erdoğan, haklı yerine güçlüyü, çoğunluk yerine bir avuç azınlığı, fakir yerine zengini koruyan mevcut küresel sistemin devam etmesi mümkün olmadığını belirterek, "Ülkemizin yeni dönemin kurucu iradelerinden olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Doğu Akdeniz'deki her türlü gelişmenin yükünü taşıyan ülkemizin, doğal kaynaklar söz konusu olduğunda yok sayılmasına elbette rıza gösteremezdik. Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın provokasyonlarına rağmen Doğu Akdeniz meselesinde daima sabırlı, soğukkanlı davrandık. Bu meselede haklı olmanın özgüveniyle hareket ediyor, müzakere masasından asla kaçmıyoruz. Avrupa Birliği'nin, Türkiye'yi kendinden uzaklaştıran stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını ümit ediyoruz. Tehdit, şantaj dilinin hiçbir fayda sağlamayacağı artık anlaşılmalıdır. Karadeniz'de keşfettiğimiz 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervi bu doğrultudaki irademizi daha da kuvvetlendirmiştir. İnşallah Doğu Akdeniz'deki araştırma faaliyetlerinden de yakında müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.'İŞGAL BİTENE KADAR MÜCADELE BAYRAĞI İNMEYECEK'Erdoğan, Azerbaycan topraklarının işgal edilmesine sessiz kalmadıklarını söyleyerek, "28 yıl süren bu acımasız işgale Minsk üçlüsü çözüm üretmedi, hep oyalamaca. Çünkü çözüm üretmek gibi bir dertleri yoktu. Şimdi Azeri kardeşlerimiz kendi göbeklerini kendi kesti ve işi bitirdi. Şuşa'nın işgalden kurtarılmasıyla sevincimiz ve umutlarımız artmıştır. Karabağ'daki işgal bitene kadar mücadele bayrağı inmeyecektir" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin sınır dışı ettiği yabancı terörist savaşçıların Batılı ülkelerde elini kolunu sallayarak eylem yapmalarını anlayamadıklarını söyleyen Erdoğan, "İslam düşmanlığıyla mücadele etmek, hem inancımızın hem de yurt dışındaki vatandaşlarımıza karşı sorumluluğumuzun gereğidir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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