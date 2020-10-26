Erdoğan-Tatar ortak basın toplantısı
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Erdoğan-Tatar ortak basın toplantısı

26.10.2020 19:07 | Son Güncelleme: 26.10.2020 19:10
Erdoğan-Tatar ortak basın toplantısı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Tu¨rkiye'nin bes¸li konferans o¨nerisi, Kıbrıs konusunda bir anlas¸ma için son şanstır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Tu¨rkiye'nin bes¸li konferans o¨nerisi, Kıbrıs konusunda bir anlas¸ma için son şanstır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı görevini devraldıktan sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye düzenleyen Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Tatar, KKTC'nin ac¸ıkc¸a reddetmesine ragˆmen Tu¨rkiye'nin Kıbrıs'taki askeri varlıgˆı ile etkin garanto¨rlu¨k hakkını sıfırlama hedefinin vazgec¸ilmez bir anlas¸ma kos¸ulu olarak masaya getirildiğini belirterek, "Tu¨rkiye'nin bes¸li konferans o¨nerisi, Kıbrıs konusunda bir anlas¸ma için son şanstır." mesajını verdi.

Dogˆu Akdeniz'deki gelis¸melerin ele alınması ic¸in KKTC'nin de katılacagˆı bir konferans toplanması önerisinin de son derece gerc¸ekc¸i ve yapıcı olduğunun altını çizen Tatar, "Bizim kimsenin hakkında go¨zu¨mu¨z yoktur ama halkımızın, milletimizin hak ve hukukunun c¸igˆnenmesine asla razı olmayız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin

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