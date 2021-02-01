Erdoğan: "Tarla veya fabrikayla market arasındaki fiyat farklarının ekonomik gerekçelerle izah edilemeyecek seviyelere çıkması bizi de rahatsız...
01.02.2021 20:11 | Son Güncelleme: 01.02.2021 20:14
Erdoğan: "Tarla veya fabrikayla market arasındaki fiyat farklarının ekonomik gerekçelerle izah edilemeyecek seviyelere çıkması bizi de rahatsız ediyor"
Erdoğan: "Tarla veya fabrikayla market arasındaki fiyat farklarının ekonomik gerekçelerle izah edilemeyecek seviyelere çıkması bizi de rahatsız ediyor"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ