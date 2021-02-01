Erdoğan: "Tarla veya fabrikayla market arasındaki fiyat farklarının ekonomik gerekçelerle izah edilemeyecek seviyelere çıkması bizi de rahatsız...
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Erdoğan: "Tarla veya fabrikayla market arasındaki fiyat farklarının ekonomik gerekçelerle izah edilemeyecek seviyelere çıkması bizi de rahatsız...

01.02.2021 20:11 | Son Güncelleme: 01.02.2021 20:14
Erdoğan:

Erdoğan: "Tarla veya fabrikayla market arasındaki fiyat farklarının ekonomik gerekçelerle izah edilemeyecek seviyelere çıkması bizi de rahatsız ediyor"

Erdoğan: "Tarla veya fabrikayla market arasındaki fiyat farklarının ekonomik gerekçelerle izah edilemeyecek seviyelere çıkması bizi de rahatsız ediyor"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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