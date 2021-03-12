Erdoğan: "Tarımsal üretimde öngörülebilirliği artırmak ve fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için sözleşmeli tarım mekanizmaları geliştiriyoruz."
12.03.2021 15:49 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:55
Erdoğan: "Tarımsal üretimde öngörülebilirliği artırmak ve fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için sözleşmeli tarım mekanizmaları geliştiriyoruz.
Erdoğan: "Tarımsal üretimde öngörülebilirliği artırmak ve fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için sözleşmeli tarım mekanizmaları geliştiriyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu