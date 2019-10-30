Erdoğan: Tarihi soykırım lekeleriyle dolu bir ülkenin Türkiye'ye söz söyleme hakkı olamaz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamayla kabul edilen iki yasa tasarısını tanımadıklarını söyleyerek tepki gösterdi.
30.10.2019 18:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamayla kabul edilen iki yasa tasarısını tanımadıklarını söyleyerek tepki gösterdi.
Kaynak: Euronews.com