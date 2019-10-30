Erdoğan: Tarihi soykırım lekeleriyle dolu bir ülkenin Türkiye'ye söz söyleme hakkı olamaz

30.10.2019 16:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamayla kabul edilen iki yasa tasarısını tanımadıklarını söyleyerek tepki gösterdi.



Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, 1915 olaylarının soykırım olarak tanınmasına ilişkin karar ile Barış Pınarı Harekatı ile bağlantılı olarak Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısına değindi. Euronews.com'da Görüntüle