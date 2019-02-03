Erdoğan, Tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi'nde Vatandaşlarla Sohbet Etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüşmesinin ardından Vahdettin Köşkü'nden çıkarak Çengelköy'e geldi. Saat 16.30'da Tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi'ne gelen Erdoğan burada vatandaşlarla sohbet etti. Burada vatandaşlarla birlikte yemek yiyip çay içen Erdoğan daha sonra çocuklara oyuncak dağıttı. Cumhurbaşkanına vatandaşın ilgisi yoğundu. Vatandaşlar Erdoğan ile birlikte fotoğraf çektirdi. Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti. - İstanbul

Kaynak: DHA