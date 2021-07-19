Erdoğan: "Tarih ve bu süreçte acı şekilde edindiğimiz tecrübeler, Rum tarafının ortaklık devleti kurmak gibi bir niyetinin olmadığını açık ve net...

Erdoğan: "Tarih ve bu süreçte acı şekilde edindiğimiz tecrübeler, Rum tarafının ortaklık devleti kurmak gibi bir niyetinin olmadığını açık ve net biçimde herkese öğretmiştir.