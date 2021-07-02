Erdoğan: "(Tank paleti fabrikası) Bu fabrikayla ilgili yalan ve iftiraları pervasızca tekrarlayan CHP'nin başındaki bu zat, yargı tarafından tazminat...
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Erdoğan: "(Tank paleti fabrikası) Bu fabrikayla ilgili yalan ve iftiraları pervasızca tekrarlayan CHP'nin başındaki bu zat, yargı tarafından tazminat...

Erdoğan: '(Tank paleti fabrikası) Bu fabrikayla ilgili yalan ve iftiraları pervasızca tekrarlayan CHP'nin başındaki bu zat, yargı tarafından tazminat...
Anadolu Ajansı / Güç Gönel - Haberler | Güncel

Erdoğan: "(Tank paleti fabrikası) Bu fabrikayla ilgili yalan ve iftiraları pervasızca tekrarlayan CHP'nin başındaki bu zat, yargı tarafından tazminat cezasına da çarptırılmıştır.

Erdoğan: "(Tank paleti fabrikası) Bu fabrikayla ilgili yalan ve iftiraları pervasızca tekrarlayan CHP'nin başındaki bu zat, yargı tarafından tazminat cezasına da çarptırılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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Erdoğan: "(Tank paleti fabrikası) Bu fabrikayla ilgili yalan ve iftiraları pervasızca tekrarlayan CHP'nin başındaki bu zat, yargı tarafından tazminat... - Haberler
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