ERDOĞAN: TALİBAN'IN KABİL HAVALİMANI'NIN İŞLETİLMESİ NOKTASINDA TEKLİFLERİ VAR-1
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ERDOĞAN: TALİBAN'IN KABİL HAVALİMANI'NIN İŞLETİLMESİ NOKTASINDA TEKLİFLERİ VAR-1

ERDOĞAN: TALİBAN'IN KABİL HAVALİMANI'NIN İŞLETİLMESİ NOKTASINDA TEKLİFLERİ VAR-1
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Harun UYANIK / CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ile Karadağ'a ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklama yaptı.

Harun UYANIK/ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ile Karadağ'a ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklama yaptı. Erdoğan, "Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var, bize. Bu konuda şu anda henüz verilmiş bir kararımız yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'i ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taliban ile görüşmeye ilişkin sorulan soruya "Büyükelçilikte 3,5 saat görüşüldü. Gerekirse yine bu tür görüşmeleri yapma fırsatımız olacak. Bu tür görüşmelerle süreci sağlıklı yürütmenin gayreti içindeyiz. Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var, bize. Bu konuda şu anda henüz verilmiş bir kararımız yok." dedi.

"AFGANİSTAN'DAN MEVCUT GÖÇMEN SAYISI 300 BİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Herkes Afganistan'ı terk ederken biz Afganistan'ı terk etmedik. İçişleri Bakanlığı'nın kayıtlarında kayıtlı, kayıtsız, Afganistan'dan mevcut göçmen sayısının 300 bindir. Bizler göç olayında çok hassasız. İran sınırından Irak ve Suriye sınırına kadar neredeyse her yeri duvarlarla örüyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü-----------------

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'e gitti
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'e gitti
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'e hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'e hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var, bize. Bu konuda şu anda henüz verilmiş bir kararımız...
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var, bize. Bu konuda şu anda henüz verilmiş bir kararımız...

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mansur Yavaş Hamid Karzai Mustafa Şentop Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Muslera Arda Turan Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
ERDOĞAN: TALİBAN'IN KABİL HAVALİMANI'NIN İŞLETİLMESİ NOKTASINDA TEKLİFLERİ VAR-1 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 11:09:54. #1.14#

title