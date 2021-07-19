Erdoğan: "(Taliban'ın açıklamaları) Afganistan, halkının kahir ekseriyeti Müslüman olan bir ülke. Burada Taliban'ın adeta işgal hareketini devam...

Erdoğan: "(Taliban'ın açıklamaları) Afganistan, halkının kahir ekseriyeti Müslüman olan bir ülke. Burada Taliban'ın adeta işgal hareketini devam ettirmesi doğru bir yaklaşım değil"