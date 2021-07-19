Erdoğan: "(Taliban'ın açıklamaları) Afganistan, halkının kahir ekseriyeti Müslüman olan bir ülke. Burada Taliban'ın adeta işgal hareketini devam...
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Erdoğan: "(Taliban'ın açıklamaları) Afganistan, halkının kahir ekseriyeti Müslüman olan bir ülke. Burada Taliban'ın adeta işgal hareketini devam...

Erdoğan: '(Taliban'ın açıklamaları) Afganistan, halkının kahir ekseriyeti Müslüman olan bir ülke. Burada Taliban'ın adeta işgal hareketini devam...
Anadolu Ajansı / Güç Gönel - Haberler | Güncel

Erdoğan: "(Taliban'ın açıklamaları) Afganistan, halkının kahir ekseriyeti Müslüman olan bir ülke. Burada Taliban'ın adeta işgal hareketini devam ettirmesi doğru bir yaklaşım değil"

Erdoğan: "(Taliban'ın açıklamaları) Afganistan, halkının kahir ekseriyeti Müslüman olan bir ülke. Burada Taliban'ın adeta işgal hareketini devam ettirmesi doğru bir yaklaşım değil"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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Erdoğan: "(Taliban'ın açıklamaları) Afganistan, halkının kahir ekseriyeti Müslüman olan bir ülke. Burada Taliban'ın adeta işgal hareketini devam... - Haberler
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