Erdoğan: "(Taliban'ın açıklamaları) Afganistan, halkının kahir ekseriyeti Müslüman olan bir ülke. Burada Taliban'ın adeta işgal hareketini devam...
Erdoğan: "(Taliban'ın açıklamaları) Afganistan, halkının kahir ekseriyeti Müslüman olan bir ülke. Burada Taliban'ın adeta işgal hareketini devam ettirmesi doğru bir yaklaşım değil"
Erdoğan: "(Taliban'ın açıklamaları) Afganistan, halkının kahir ekseriyeti Müslüman olan bir ülke. Burada Taliban'ın adeta işgal hareketini devam ettirmesi doğru bir yaklaşım değil"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel