Erdoğan: "(Taksim Camisi) ramazan ayı içerisinde yetişmesine dair bilgi aldım AKM'yle ilgili 2021'in altıncı ayının sonuna kadar yetiştirme hedefi...
30.10.2020 12:25 | Son Güncelleme: 30.10.2020 12:28
Erdoğan: "(Taksim Camisi) ramazan ayı içerisinde yetişmesine dair bilgi aldım AKM'yle ilgili 2021'in altıncı ayının sonuna kadar yetiştirme hedefi var"
Erdoğan: " (Taksim Camisi) ramazan ayı içerisinde yetişmesine dair bilgi aldım AKM'yle ilgili 2021'in altıncı ayının sonuna kadar yetiştirme hedefi var"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç