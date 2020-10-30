Erdoğan: "(Taksim Camisi) ramazan ayı içerisinde yetişmesine dair bilgi aldım AKM'yle ilgili 2021'in altıncı ayının sonuna kadar yetiştirme hedefi...
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Erdoğan: "(Taksim Camisi) ramazan ayı içerisinde yetişmesine dair bilgi aldım AKM'yle ilgili 2021'in altıncı ayının sonuna kadar yetiştirme hedefi...

30.10.2020 12:25 | Son Güncelleme: 30.10.2020 12:28
Erdoğan:

Erdoğan: "(Taksim Camisi) ramazan ayı içerisinde yetişmesine dair bilgi aldım AKM'yle ilgili 2021'in altıncı ayının sonuna kadar yetiştirme hedefi var"

Erdoğan: " (Taksim Camisi) ramazan ayı içerisinde yetişmesine dair bilgi aldım AKM'yle ilgili 2021'in altıncı ayının sonuna kadar yetiştirme hedefi var"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç

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