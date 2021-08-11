Erdoğan: "Takma isimlerin arkasına saklanarak kişilere iftira, hakaret edilmesine, milli-manevi değerlere küfredilmesine, ayaklanma çağrıları...
Erdoğan: "Takma isimlerin arkasına saklanarak kişilere iftira, hakaret edilmesine, milli-manevi değerlere küfredilmesine, ayaklanma çağrıları yapılmasına müsaade etmeyiz.
Erdoğan: "Takma isimlerin arkasına saklanarak kişilere iftira, hakaret edilmesine, milli-manevi değerlere küfredilmesine, ayaklanma çağrıları yapılmasına müsaade etmeyiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım