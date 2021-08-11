Erdoğan: "Takma isimlerin arkasına saklanarak kişilere iftira, hakaret edilmesine, milli-manevi değerlere küfredilmesine, ayaklanma çağrıları...
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Erdoğan: "Takma isimlerin arkasına saklanarak kişilere iftira, hakaret edilmesine, milli-manevi değerlere küfredilmesine, ayaklanma çağrıları...

Erdoğan: 'Takma isimlerin arkasına saklanarak kişilere iftira, hakaret edilmesine, milli-manevi değerlere küfredilmesine, ayaklanma çağrıları...
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Politika

Erdoğan: "Takma isimlerin arkasına saklanarak kişilere iftira, hakaret edilmesine, milli-manevi değerlere küfredilmesine, ayaklanma çağrıları yapılmasına müsaade etmeyiz.

Erdoğan: "Takma isimlerin arkasına saklanarak kişilere iftira, hakaret edilmesine, milli-manevi değerlere küfredilmesine, ayaklanma çağrıları yapılmasına müsaade etmeyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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Erdoğan: "Takma isimlerin arkasına saklanarak kişilere iftira, hakaret edilmesine, milli-manevi değerlere küfredilmesine, ayaklanma çağrıları... - Haberler
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