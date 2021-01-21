Erdoğan: "(Taciz iddiaları) Bu skandalların ortaya çıkmasının üzerinden 2 ay geçmiş olmasına rağmen CHP cenahı hala 3 maymunu oynamayı sürdürüyor."
21.01.2021 13:07 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:10
Erdoğan: "(Taciz iddiaları) Bu skandalların ortaya çıkmasının üzerinden 2 ay geçmiş olmasına rağmen CHP cenahı hala 3 maymunu oynamayı sürdürüyor.
Erdoğan: " (Taciz iddiaları) Bu skandalların ortaya çıkmasının üzerinden 2 ay geçmiş olmasına rağmen CHP cenahı hala 3 maymunu oynamayı sürdürüyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu