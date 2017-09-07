Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı ile Görüştü

Görüşmede, Türkiye-Tacikistan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Myanmar'da yaşanan insanlık dramı üzerinde duruldu.

Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı ile Görüştü

Görüşmede, Türkiye-Tacikistan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Myanmar'da yaşanan insanlık dramı üzerinde duruldu.

Kaynak: Dunya.com