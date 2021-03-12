Erdoğan: "(Suudi Arabistan'ın Yunanistan ile ortak tatbikatı) Bunu da Suudi Arabistan yetkilileriyle ayrıca görüşeceğiz ki bu böyle olmamalıydı,...
12.03.2021 14:29 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:33
Erdoğan: "(Suudi Arabistan'ın Yunanistan ile ortak tatbikatı) Bunu da Suudi Arabistan yetkilileriyle ayrıca görüşeceğiz ki bu böyle olmamalıydı, olmamalıdır diye düşünüyoruz.
Erdoğan: "(Suudi Arabistan'ın Yunanistan ile ortak tatbikatı) Bunu da Suudi Arabistan yetkilileriyle ayrıca görüşeceğiz ki bu böyle olmamalıydı, olmamalıdır diye düşünüyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel