Erdoğan: "(Suudi Arabistan'ın Yunanistan ile ortak tatbikatı) Bunu da Suudi Arabistan yetkilileriyle ayrıca görüşeceğiz ki bu böyle olmamalıydı,...

Erdoğan: "(Suudi Arabistan'ın Yunanistan ile ortak tatbikatı) Bunu da Suudi Arabistan yetkilileriyle ayrıca görüşeceğiz ki bu böyle olmamalıydı, olmamalıdır diye düşünüyoruz.